Madeira sem novos casos de Covid-19

O boletim do IASAÚDE relativos às últimas 24 horas, divulgado esta tarde, não apresenta novos casos positivos de infecção por Covid-19. Assim, a Região registou até à data 99 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, dos quais 93 são casos recuperados e 6 são casos activos.

Os 6 casos activos consistem em casos importados, identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de Covid-19 do Aeroporto da Madeira, três deles têm residência na Madeira e os outros três são não residentes. Apenas um doente permanece na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Até hoje, 8.222 pessoas foram identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região. Agora com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 4.314 pessoas estão em vigilância activa.

O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAÚDE (tel. 291212399) é agora de 1.653, com 154 pessoas em acompanhamento pelos profissionais do Instituto. Os contactos para a Linha SRS24 (tel. 800242420) totalizam 9.609, mais 26 chamadas nas últimas 24 horas.

No que respeita ao total de testes à Covid-19, foram processadas 31.499 amostras até ao final do dia de ontem. No contexto da operação de rastreio de passageiros à entrada dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, até às 18h00 desta quarta-feira regista-se um total cumulativo de 6.268 colheitas para teste à Covid-19 realizadas no local.