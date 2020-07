Madeira sem novos casos de covid-19

A Madeira mantém o mesmo número de casos activos com infecção com a covid-19, de acordo com o boletim informativo divulgado hoje pelo IASaúde.

No total, a região regista, 95 casos confirmados de COVID-19, dos quais 90 são casos recuperados e 5 são casos activos.

Os 5 casos activos foram identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira. Estes viajantes permanecem em confinamento em unidade hoteleira ou residência própria, sem necessidade de cuidados hospitalares.