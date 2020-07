No âmbito do projecto 'A Orquestra Solidária', da Orquestra Clássica da Madeira, realiza-se amanhã, pelas 10h30, um momento musical pelo Ensemble XXI, no Centro Social da Ponta do Pargo.

O concerto, que será dedicado aos utentes deste centro de dia, conta com uma selecção de obras adequadas ao momento, abordando os grandes compositores da história da música mediante instrumentos de corda que integram a orquestra.

Este espectáculo realiza-se em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, que tem desenvolvido todos os esforços para o sucesso desta actividade.