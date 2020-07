Orquestra em formato solidário actua no Arco da Calheta

A Orquestra Clássica da Madeira dá continuidade hoje ao projecto ‘A Orquestra Solidária’ com uma nova apresentação no Centro Cívico do Arco da Calheta, numa parceria com a Câmara Municipal. O momento musical será protagonizado pelo Quinteto de Sopros Atlântida. No sexta-feira outro agrupamento esteve no Centro Social.

O programa inclui a interpretação de algumas obras, uma introdução sobre alguns dos grandes compositores da história da música, e a apresentação dos instrumentos de sopro que compõem o naipe das madeiras de uma orquestra, a flauta transversal, o oboé, o clarinete, o fagote e a trompa.

“A Orquestra Clássica da Madeira, nesta fase, reinventa-se e direcciona a sua energia e música a projectos artísticos solidários, levando a música a instituições que que se dedicam a proteger pessoas em condição social mais fragilizada”, refere a nota de divulgação.

O Quinteto de Sopros Atlântida é um dos agrupamentos de música de câmara da OCM. É formado pelos instrumentistas Pedro Camacho na flauta transversal, Louise Whipham no oboé, José Barros no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Rúben Silva na trompa.

Garante a orquestra que a apresentação de hoje, como as anteriores, cumpre todas as condições de segurança que são recomendadas pelas entidades oficiais e de saúde, e é realizado “com base em estudos feitos por várias instituições internacionais sobre as possibilidades da actividade musical nesta ‘nova normalidade’”.