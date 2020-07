ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove concerto no Centro Social do Arco da Calheta

No âmbito do projecto solidário, a Orquestra Clássica da Madeira realiza hoje um concerto, que será protagonizado pelo Quarteto de Cordas Atlântico ao Centro Social do Arco da Calheta, na Calheta.

Neste espectáculo, serão abordados os grandes compositores da história da música e haverá uma apresentação dos instrumentos de corda que compõem um quarteto de cordas, o violino, a viola de arco e o violoncelo.

O Quarteto de Cordas Atlântico, agrupamento da Orquestra Clássica da Madeira, é composto pelos instrumentistas Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo.