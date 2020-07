Mulher ferida em acidente no Funchal

Um automóvel ligeiro despistou-se esta tarde na saída da via rápida, na Estrada da Liberdade, antes do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o que provocou um ferido.

O socorro à vítima, uma mulher de 72 anos, foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram o seu transporte para o hospital, onde deu entrada com ferimentos aparentemente ligeiros.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a fazer a limpeza da via.