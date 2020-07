Pelo menos 19 mortos e 15 feridos em acidente entre comboio e autocarro no Paquistão

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas hoje após um comboio colher um autocarro de passageiros, que transportava peregrinos da minoria sikh, numa passagem de nível na província de Punjab, no leste do Paquistão.

"Dezanove pessoas morreram no acidente e outras 15 ficaram feridas", disse à agência de notícias EFE o porta-voz das equipas de resgate, Jam Sajjad.

O porta-voz declarou ainda que todas as vítimas do autocarro haviam saído de Nankana Sahib, cidade onde nasceu o fundador do sikhismo, o guru Nanak.

O acidente ocorreu por volta das 13:30 locais (09:30 em Lisboa), quando o comboio colheu o autocarro numa passagem de nível entre as estações Bhalike e Sheikhupura, informou num comunicado o Ministério das Ferrovias.

Os feridos foram transportados para um hospital de Sheikhupura.

O ministro das Ferrovias, Sheikh Rashid, ordenou que fossem tomadas medidas contra os responsáveis pelo acidente.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, expressou o seu "pesar" pelas mortes e pediu que se ofereça toda a ajuda médica necessária aos feridos.

Os acidentes de comboio são comuns no Paquistão, que possui uma antiga rede ferroviária que remonta à época do Império Britânico, do qual o Paquistão se tornou independente em 1947.

Em outubro de 2019, 73 pessoas morreram após a explosão de uma botija de gás que os passageiros usavam para preparar o café da manhã num comboio no sul do país.

O Paquistão também possui uma das maiores taxas de acidentes de trânsito do mundo devido às más condições de suas estradas, às más condições dos veículos e ao facto de o transporte público tender a ser sobrecarregado com os passageiros.

Em setembro passado, pelo menos 26 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em um acidente de autocarro numa uma passagem de montanha no norte do Paquistão.