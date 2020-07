Cafôfo quer PS mobilizado para reforçar resultado eleitoral nas autárquicas

Paulo Cafôfo apresentou, hoje ao início da tarde, a sua candidatura à presidência do PS-Madeira. A formalização aconteceu na sede regional do partido, através da entrega da Moção de Estratégia Global – Avançar a Madeira Pelas pessoas, ao presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Sérgio Abreu.

O candidato, que vai substituir Emanuel Câmara à frente do PS na Região, disse encontrar os militantes “motivados para o novo ciclo”, que se propõe protagonizar no partido e garantiu apresentar-se com “um projecto de união”.

Desde já, Paulo Cafôfo diz ver um “partidoá mobilizado, forte e preparado para os desafios que vai enfrentar”.

O candidato disse crer que o partido vai crescer e ser capaz de desenvolver vários projectos para a Região, tudo alicerçado nos valores basais dos socialistas de que se disse “guardião”.

Mas o futuro passa por “modernizar o partido”, valorizando as várias secções, abrindo outros espaços de participação dos militantes e abrindo também à sociedade civil, numa acção de que os Estados Gerais, que precederam as últimas eleições regionais, podem ser exemplo.

Sobre os “enormes desafios”, que o PS vai enfrentar nos próximos tempos, Cafôfo referiu-se especificamente às próximas eleições autárquicas. O objectivo é manter as autarquias onde os socialistas são poder e apresentar candidaturas capazes de conquistar outras. É o que o candidato à presidência do PS-M vê como uma consolidação da confiança das regionais de 2019, quando os socialistas obtiveram “um resultado histórico”.

Na apresentação da candidatura e entrega de Moção à COC, esteve um grupo de apoiantes, dos cerca de 1.100 que subscreveram o documento. Este foi coordenado por Gonçalo Aguiar, a quem Cafôfo deixou um agradecimento especial. Outra pessoa a merecer idêntica distinção foi Quinídio Correia, que é o mandatário da candidatura.

As eleições para a presidência do PS-Madeira, que vão ser ganhas pelo único candidato, Paulo Cafôfo, estão agendadas para o dia 25 deste mês, sábado da próxima semana.

O Congresso Regional está marcado para 19 e 20 de Setembro, no Funchal.