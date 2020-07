Carlos Jardim retira candidatura à liderança do PS-M

O socialista Carlos Jardim decidiu retirar a sua candidatura à presidência do PS-M, tendo no entanto colocado a sua “disponibilidade ao serviço do partido com que me identifico e em que acredito”.

Numa carta enviada aos militantes do partido, Jardim sublinha que “habituado a encarar com seriedade e circunspecção as decisões da minha vida pessoal, profissional e política que postulam essas exigências, e apesar de, como referi, ter tomado já uma decisão política face ao que então senti como sendo um apelo irrecusável, fui acompanhando o evoluir do processo e, sobretudo, reflectindo em torno das condições objectivas, - as reais e as desejáveis -, em que tudo irá decorrer e, de qual o comportamento a que me devo obrigar que corresponda a uma exigência cívica sem mácula, tendo como norte o interesse superior da minha terra e de todas e todos os que nela trabalham, estudam, acreditam e “apostam” para a vida”. Nesse âmbito, o antigo responsável da Frente MarFunchal decidiu não avançar para a disputa da liderança do partido.

Com a saída de Carlos Jardim, as eleições no PS-M vão ser disputadas unicamente por Paulo Cafôfo. O escrutínio realiza-se a 25 de Julho.