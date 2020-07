Dois aviões divergidos para Porto Santo retomam rotas de origem

Dois dos três aviões que divergiram esta tarde para o aeroporto do Porto Santo, devido ao mau tempo na Madeira, já retomaram as suas rotas de origem, uma vez que se mantêm os constrangimentos no aeroporto Cristiano Ronaldo.

O primeiro a sair foi o aparelho da Easy Jet e, há pouco, saiu o avião da TAP, que regressou ao Porto.

Na placa encontram-se apenas o aparelho da TUI, que ainda deverá levantar hoje, e o da Binter, que aguarda melhorias no aeroporto da Madeira.