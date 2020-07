Olavo Câmara critica ausência do Governo Regional para "defender interesses madeirenses" em Lisboa

Olavo Câmara criticou a ausência do Governo Regional nas reuniões negociais e preparatórias do novo Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum (PAC).

Esta tarde, na Comissão de Agricultura e Mar, com a presença da ministra da Agricultura, o deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República mostrou a sua preocupação sobre “a Região não ter vindo a demonstrar muito interesse e vontade em garantir as especificidades da agricultura madeirense neste âmbito”.

Olavo Câmara apontou baterias à deputada social-democrata Sara Madruga da Costa por “tentar justificar o injustificável, que é a ausência do secretário regional da Agricultura nessas reuniões onde pode mostrar o peso que a Madeira deve ter no futuro da PAC em Portugal, naquilo que é o interesse da agricultura madeirense”.

O parlamentar socialista lançou críticas ao secretário regional com a pasta da Agricultura, Humberto Vasconcelos, que justificou que não tem de estar submetido à agenda da senhora ministra. “Até pode não ter de estar submetido, mas aqui a única agenda que estava em questão era o interesse da Madeira”, apontou Olavo Câmara, deixando uma questão: “Se não está disposto a garantir a salvaguarda dos interesses da agricultura madeirense a nível nacional, o que é que o senhor secretário ainda faz por aqui?”