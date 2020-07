PS-M comprometido com Registo Internacional de Navios

É preciso tornar o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) mais “atractivo e competitivo”, defende Olavo Câmara, deputado do Partido Socialista-Madeira na Assembleia da República, que no decorrer da audição ao ministro do Mar, no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar, destacou a importância desta entidade para a economia regional e nacional, bem como para a afirmação do país. O registo, sublinhou, é o quinto maior europeu e o décimo quinto à escala mundial, o que constitui, no entender de Olavo Câmara, “um claro sinal da afirmação do nosso país junto das organizações internacionais ligadas ao sector”.

Em texto enviado pelo PS-M, o deputado recorda que o MAR “é um ‘expoente máximo’ da afirmação de Portugal internacionalmente no que toca ao transporte marítimo, permitindo que o nosso país tenha uma dimensão europeia e mundial”. “É um posicionamento que todos nós ambicionávamos, enquanto país marítimo e atlântico, e que todos nós temos de continuar a defender”, acredita, por considerar essencial na afirmação das políticas do mar, e no desenvolvimento da economia.

Por reconhecer a importância do registo, Olavo Câmara defende o desenvolvimento e aprofundamento do MAR, da sua capacidade de ser atractivo “e não ficar para trás em relação aos concorrentes mais directos”. Neste sentido, o PS tem em curso uma iniciativa legislativa que traz vantagens para o registo madeirense. “Concretamente, irá permitir alterações de forma a simplificar e agilizar os prazos e procedimentos e, ainda, a inclusão de especificidades no regime da hipoteca, que trarão uma maior competitividade e atractividade ao Registo de Navios”, adiantou.