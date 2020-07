Região vai ter mais dentistas nos centros de saúde

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil referiu que a Região vai ter mais médicos dentistas no serviço público.

“Temos de pensar também nos profissionais e o SESARAM deu o primeiro passo no sentido de regularizar as carreiras dos médicos que têm colaborado com o serviço público. Vamos ter mais dentistas em todos os centros de saúde que conseguirmos. O primeiro será na Calheta [quando reabrir, em ], depois em Santana e no Caniço. É assim que vamos continuar a trabalhar no âmbito da promoção da saúde e da prevenção da doença nesta área específica”, afirmou Pedro Ramos, no final da reunião que decorreu esta tarde e que serviu para agradecer todo o trabalho desenvolvido pela equipa liderada por Gil Alves, à frente da delegação regional da Ordem dos Médicos Dentistas na RAM.

Na ocasião, Pedro Ramos sublinhou que a Madeira tem sido pioneira no âmbito da saúde oral: “Muito nos orgulhamos por tudo o que foi feito ao longo destes 30 anos, por parte do Governo Regional, mas também da colaboração com a Ordem dos Médicos Dentistas.”