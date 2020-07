Gil Alves forçado a abandonar Ordem dos Médicos Dentistas depois de ganhar eleições

Na sequência do ato eleitoral do passado dia 27 Junho, a lista que Gil Alves concorreu a sufrágio para a Ordem dos Médicos Dentistas mereceu confiança de 69,17% dos colegas votantes na mesa eleitoral da Madeira.

No entanto, manda o estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas que os eleitos para estes cargos sejam aqueles que foram os mais votados a nível nacional, o que acaba por ditar o abandono de funções por parte de Gil Alves.

"Foi uma missão de 30 anos e 9 meses que finda com a confiança expressa dos Médicos Dentistas da RAM e com a consciência e convicção de ter feito e dado o melhor que podia e sabia", indicou o médico dentista, que aproveitou o momento para agradecer à comunicação social por "todo o contributo" que prestou para "a elevação da literacia em Saúde Oral, bem como a todas as iniciativas das diferentes Instituições da nossa classe e por último, da Ordem dos Médicos Dentistas, na consolidação da Medicina Dentária", referiu.