Ponta do Sol contrata onze novos funcionários

A Câmara Municipal da Ponta do Sol contratou seis cantoneiros, um pedreiro, um pintor, um auxiliar de serviços gerais, um jardineiro e um coveiro.

Segundo informação da Câmara, "esta admissão de novos trabalhadores tem por objectivo colmatar algumas lacunas existentes nestas áreas de trabalho em que o município tem mais carência de pessoal, de modo a assegurar o bom funcionamento dos serviços municipais".

A assinatura dos contratos com os onze novos funcionários vai ser feita amanhã, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A autarquia tornara público a abertura de procedimentos concursais comuns para o preenchimento de onze postos de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

As funções dos assistentes operacionais na área das Águas, Saneamento e Resíduos – Cantoneiros passam por assegurar as operações de remoção, transporte e deposição final de resíduos; dar apoio a outros serviços que directa ou indirectamente contribuam para a limpeza e higiene públicas.