Associação OLHO.te acolheu regresso da iniciativa “O Funchal Que Nos Une”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou, esta tarde, a Associação Artística de Solidariedade Social - OLHO.te.

A visita marcou o regresso ao terreno da iniciativa camarária “O Funchal Que Nos Une”, depois da pausa forçada causada pela pandemia de Covid-19.

Na Nazaré, Miguel Silva Gouveia foi recebido por Hugo Castro Andrade, presidente da OLHO.te, e destacou o trabalho de proximidade que a associação tem realizado ao longo dos anos com a população do bairro, e que “em muito tem contribuído para melhorar a qualidade de vida, promover a inclusão social e a participação dos cidadãos na vida da cidade”.

O edil funchalense, acompanhado pelo vereador Rúben Abreu, ofereceu uma moldura com o voto de louvor que a CMF atribuiu recentemente à OLHO.te, e elogiou todo o trabalho realizado durante a crise sanitária. "Foi para nós motivo de muito orgulho saber que no período de quarentena esta associação não abandonou a sua comunidade e realizou diversas iniciativas para apoiar aqueles que mais necessitavam. Apesar das circunstâncias, o trabalho solidário e em prol da comunidade foi garantido, confirmando, se dúvidas houvessem, que no Funchal não deixamos ninguém para trás”, afirmou Miguel Silva Gouveia.

A Associação OLHO.te foi apoiada em 2019 pela autarquia em cerca de 23 mil euros, através do programa de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal, e tem sido referenciada por diversas entidades nacionais e internacionais pela qualidade do seu trabalho, onde se destaca o reconhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian, através do programa PARTIS, Práticas Artísticas para a Inclusão Social, no projeto “L’Ego do Meu Bairro”.