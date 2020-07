#nochãoéquenão foi o mote da nova campanha de informação ambiental lançada pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis, no Dia Mundial do Ambiente.

Esta iniciativa, com abrangência nacional, e à qual puderam aderir todos os municípios que integram a referida associação, como é o caso do Funchal, coloca o foco nos resíduos resultantes da pandemia Covid-19, nomeadamente as máscaras. Evitar que estes equipamentos de protecção individual se transformem nas ‘novas beatas’ é uma prioridade.

A campanha foi lançada no dia 5 de Julho, Dia Mundial do Ambiente, e procura chamar a atenção das pessoas para a necessidade da Limpeza Urbana ser encarada como responsabilidade de todos, uma vez que começa e acaba no comportamento de cada cidadão.

Além disso, a campanha lembra que as máscaras descartáveis, que nesta fase de ‘desconfinamento’ são um ‘acessório’ imprescindível, mas são, também, um resíduo deixado no chão ou erradamente depositado no ecoponto.

Segundo deu conta ao DIÁRIO fonte dos serviços municipais, diariamente os serviços de limpeza “têm encontrado cada vez mais mascaras e luvas pelo chão, principalmente junto a caixas multibanco, nos arredores de estabelecimentos comerciais, em locais de estacionamento, etc.”.

Refira-se que a Associação de Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis conta com 23 municípios associados, com o Funchal a ser um dos fundadores.