Xavier Araújo expõe na Galeria Anjos Teixeira

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, inaugura quinta-feira, 16 de Julho, às 19h, uma Exposição de Fotografia da autoria de Xavier Araújo intitulada ‘Momentos em "Leiname’.

O trabalho artístico é um convite aos sentidos para serem transportados/guiados pelo olhar para lugares e momentos encantados da Ilha da Madeira.

O autor espera que, desta forma, cada clique seja um meio para a “reconexão com a Natureza” e um caminho para a urgência da sua preservação.

“A nossa sobrevivência enquanto espécie, depende desta e não o oposto. A Natureza prevalecerá.E Nós, como espécie?”, questiona.

O trabalho agora exposto nasceu de um percurso feito pela ilha e na fantasia de tentar eternizar um momento de encantamento no tempo.



Xavier Araújo nasceu na ilha da Madeira em 1982. É um apaixonado pelo prazer da Vida, pela liberdade, pela harmonia com a natureza, pela música, pela fotografia, pelo yoga, por tudo o que lhe desperta os sentidos e o faz sentir vivo.

Convicto de que o conhecimento, questionamento, curiosidade e partilha são o combustível para o motor do Ser Humano, alavanca o seu desenvolvimento humanista e ecologista em liberdade e responsabilidade.

'Leiname'

Sobre a exposição a inaugurar, o autor explica o nome 'Leiname'. "As ilhas do arquipélago da Madeira já seriam conhecidas antes da chegada dos europeus no século XIV, a crer em referências presentes em obras e cartas geográficas como o "Libro del Conoscimiento" (1348-1349), de autoria de um frade mendicante espanhol, no qual as ilhas são referidas pelo nome de 'Leiname', 'Diserta' e 'Puerto Santo'".