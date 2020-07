Fábio Teixeira integra estrutura do Madeira SAD

O AM Madeira Andebol SAD vai contar na sua estrutura técnica para a próxima temporada com o técnico Fábio Teixeira, responsável que na época passada trabalhou na formação do CS Madeira. Fábio Teixeira, vai assim fazer parte da equipa técnica comandada por Paulo Fidalgo e Afonso Franco.

Ainda neste capítulo de 'reforços', os madeirenses vão igualmente contar com o contributo de Tiago Franco, fisioterapeuta que na época passada esteve ligado ao basquetebol do CAB Madeira.