Há 20 anos o Porto Santo acordava 'em polvorosa' com anúncio de retirada da TAP

Há precisamente 20 anos, o Porto Santo acordava com a notícia de que a TAP não estaria interessada nas ligações aéreas entre as ilhas portuguesas, alegando que viagens de 20 minutos eram muito curtas para a empresa, resultando em elevados prejuízos.

As declarações foram feitas, à época, pelo delegado da TAP na Região à TSF Madeira numa altura em que o Porto Santo apostava na promoção exterior, no crescimento do número de camas e na intitulada 'Operação Integrada de Desenvolvimento', antevendo o aumento das acessibilidades à ilha dourada como uma peça fundamental para a estratégia turística.

Mas José Morais, o delegado da companhia na Madeira, à data, deitava por terra todas as apostas quando anunciou que a TAP abandonaria uma das rotas que vinha a crescer, ao mesmo tempo que deixava em causa o serviço público ao qual todos esperavam que fosse fiel.