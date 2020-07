Formação na Escola Agrícola da Madeira contou com 45 participantes

A Escola Agrícola da Madeira retomou hoje a formação presencial, com a realização de uma ação que abordou os cuidados e requisitos da cadeia alimentar no âmbito da covid-19. A iniciativa contou com 45 participantes e foi ministrada por técnicos da Direcção de Serviços de Alimentação e Veterinária, da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Esta formação insere-se num conjunto de três workshops que decorrerão ao longo deste mês de Julho. O próximo acontece, no dia 20, segunda-feira, entre as 10 e as 13 horas, dedicado aos animais domésticos, subordinada ao tema: ‘Detenho um animal de companhia… E agora?’

O curso é gratuito, tal como o transporte, para São Vicente, ainda que limitado ao número de inscritos. Os interessados poderão inscrever-se através do e-mail [email protected] ou ainda pelo número de telefone 291145455.