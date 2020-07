Orçamento Suplementar de 2020 com mais 288 milhões de euros

A proposta de Orçamento Suplementar, entregue hoje pelo Governo Regional na Assembleia Legislativa da Madeira, altera o valor global do orçamento da Região em 287,7 milhões de euros.

Os documentos apresentados por Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo Regional, e Rui Barreto, Secretário Regional de Economia, contemplam reajustamentos ao nível da receita e da despesa, quer no subsetor do Governo Regional quer no subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos.

O Orçamento Suplementar de 2020 tem o valor global de 2,039 mil milhões de euros (2 039 467 381€) contra os mil setecentos e quarenta e três milhões de euros, do orçamento inicial deste ano (1 743 055 000).

Mais informação sobre o documento pode ser consultada aqui: