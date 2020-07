Pedro Calado entrega Orçamento Suplementar para 2020 na segunda-feira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, irá entregar, na próxima segunda-feira, dia 13 de Julho, pelas 12 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Orçamento Suplementar para 2020.

Mais tarde, pelas 16 horas, no Salão Nobre do Governo Regional, Pedro Calado vai estar, juntamente com a sua equipa, na apresentação pública do Orçamento Suplementar, momento em que deverão ser divulgadas à imprensa as principais notas deste documento.