Caiu 3 metros quando cortava uma palmeira no Porto Santo

Um homem de 47 anos caiu hoje de uma escada com aproximadamente três metros, quando se encontrava a cortar uma palmeira no sítio dos Salões, no Porto Santo.

A vítima queixava-se de dores na zona lombar e teve de ser socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Após receber os primeiros socorros o homem foi transportado para o Centro de Saúde da ‘ilha dourada’ para ser observado.