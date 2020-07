Um turista na faixa etária dos 30-39 anos que chegou ontem à Madeira e que foi testado à chegada ao aeroporto constitui um novo caso de infecção por Covid-19 na Região. Segundo a informação disponibilizada esta tarde pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), além deste caso positivo, foi identificado mais um passageiro que fez teste no contexto desta operação de rastreio e cuja situação se encontra em estudo pelas autoridades de saúde. Este viajante permanece em isolamento no domicílio, enquanto as análises laboratoriais e a investigação epidemiológica estão em curso.

O quadro de recuperados não sofreu alteração, pelo que a Região conta agora com 5 casos de infecção activa, todos importados, sendo três madeirenses e dois não residentes. Segundo o IASAÚDE, um destes doentes encontra-se na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde realizou os testes de confirmação.

Até à data, na Madeira foram confirmados 98 casos de Covid-19, dos quais 93 são casos recuperados.

Até ao dia 12 de Julho, foram contabilizadas na RAM 1555 notificações de casos suspeitos de Covid-19, 1457 das quais não se confirmaram. À data, 7.378 pessoas estão identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso a uma aplicação MadeiraSafeToDiscover, 3.638 destas pessoas estão em vigilância activa.