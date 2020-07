PCP quer saber quando reabre o Centro de Saúde da Calheta

O deputado do PCP, Ricardo Lume, quer saber quando reabre o Centro de Saúde da Calheta. Uma situação que está a gerar descontentamento na população.

"O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou no dia 18 de Outubro de 2019 as obras que decorreram no Centro de Saúde da Calheta. No final daquela visita, disse: “Eu estou muito satisfeito, porque esta é uma obra que está a correr a bom ritmo”, tendo então indicado que aquela unidade de saúde deveria estar em funcionamento, o mais tardar, em Maio de 2020", recordou.

"Estamos a meio do mês de Julho e as populações esperam e desesperam. Até agora mais não fez o Governo Regional do que muitas promessas. E a população da Calheta, injustificadamente, continua sem o direito ao seu Centro de Saúde", continua.

Ricardo Lume diz ainda que, no passado mês de Maio, o Governo Regional e os deputados do PSD fizeram mais outra visita às ditas obras em conclusão, mas tudo permaneceu igual.

"O dono da obra é a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, que acordou com o Governo Regional, através de protocolo, a execução da empreitada, orçada em 3.382.624,94 euros, comparticipados pelo IDR em 85% e em 15% pela Misericórdia. Importa sublinhar que, para além da responsabilidade pela obra, é o Governo Regional quem tem toda a responsabilidade política pelo garantir as respostas de funcionamento daquele Centro de Saúde", sustenta.

Estando em causa "o incumprimento dos deveres assumidos perante a Região por parte do Governo Regional" e "um problema de descarada divulgação de falsas promessas perante a população", considera o PCP que é tempo de exigir a imediata clarificação deste processo.

Por isso, Ricardo Lume decidiu interpelar o Presidente do Governo Regional, através de pergunta escrita, para obter resposta às seguintes questões: "A que se deve o incumprimento das promessas feitas pelo Governo Regional quanto à reabertura do Centro de Saúde da Calheta?"; "Para quando garante o Governo Regional a efectiva e plena retoma de actividade da prestação de serviço público às populações no remodelado Centro de Saúde da Calheta?".