DIÁRIO divulga plano de recuperação económica na íntegra

A versão preliminar do plano de recuperação económica, elaborada por António Costa Silva, consultor do Governo, tem 120 páginas e apresenta um conjunto de propostas para os diversos sectores de atividade.

Confira aqui o documento que temos estado a revelar desde ontem na íntegra:

Na "Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030", o autor deixa o alerta:

Não vale a pena ter ilusões... A crise sanitária causada pela doença covid-19 traz consigo uma profunda recessão económica que tem características globais e que vai ferir profundamente a economia". António Costa Silva

O consultor que foi convidado pelo Governo para elaborar o documento, alerta também para que "a partir de setembro a situação de muitas empresas pode deteriorar-se significativamente", considerando ser "fundamental existir no terreno um programa agressivo para evitar o colapso de empresas rentáveis".

O primeiro-ministro já garantiu que o documento é a versão preliminar do plano de recuperação que será apresentado no final do mês, seguindo depois para discussão pública.

António Costa disse que "os diferentes ministros têm estado a apreciar esse trabalho, nos próximos dias vão enviar comentários a esse trabalho e o objetivo [...] é que no final deste mês possa ser apresentado pelo professor António Costa Silva para discussão pública antes de o Governo o poder apreciar definitivamente".