Estratégia da habitação com 3300 novos fogos

O Grupo Parlamentar do PSD visitou hoje o Bairro das Romeiras, em Santo António, onde destacou a Estratégia Regional da Habitação.

“O Governo Regional, no fim do mês passado, lançou um projeto a 10 anos sobre o futuro da Habitação na Madeira, depois de ter feito uma grande obra que foi, nos últimos 40 anos, ter construído cinco mil fogos e ter apoiado muitos madeirenses”, afirmou o deputado Gualberto Fernandes.

O deputado salientou que este é um plano que tem um investimento de 430 milhões de euros e que prevê a construção de 3.300 fogos nesta década, com especial incidência nas tipologias T0, T1 e T2, determinadas com base num estudo realizado pelo Governo Regional e que reflete as alterações no agregado familiar, que tem vindo a reduzir ao longo dos anos.

Também ao abrigo deste plano, continuará a existir a aposta na reabilitação das habitações privadas, através do PRID, um programa, que segundo Gualberto Fernandes, vem já desde os anos 80 e tem sido um grande sucesso na reabilitação da habitação na Madeira, privilegiando a fixação das pessoas na sua área de residência.

Por outro lado, está também contemplado o apoio nas rendas, em especial aos jovens e pessoas com mobilidade reduzida, além da ajuda na aquisição no que se refere à entrada exigida na compra de casa, habitualmente na ordem dos 15 a 20% do valor total.

“Toda esta estratégia do Governo Regional vem na continuidade da preocupação que tem tido em trabalhar sempre em prol das pessoas”, referiu o deputado, ressalvando o trabalho “excelente” que tem sido realizado nos últimos meses em que o mundo enfrenta uma pandemia.