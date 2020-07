CDU alerta para necessidade de ser garantido direito ao transporte público em segurança

A CDU desenvolveu hoje uma iniciativa política, no sítio da Mãe de Deus, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, no sentido de alertar para a necessidade de ser garantido o direito ao transporte público em segurança, numa fase em que é preciso respeitar as medidas em vigor, como por exemplo, o distanciamento físico, devido à pandemia.

“Existem dificuldades acrescidas para quem circula nos transportes públicos, nomeadamente na freguesia do Caniço, freguesia em que habitam cerca de 25 mil pessoas. Antes da pandemia existia uma grande carência de transportes públicos, agora, com a agravante da pandemia, deveria existir, o mais rápido possível, um maior número de viagens e de autocarros para garantir que as medidas de segurança e o distanciamento físico fossem assegurados", disse o dirigente da CDU, António Jardim.

No seu entender, "é inconcebível que a carreira nº 109-Moinhos e a carreira nº 157- Reis Magos tenham apenas uma viagem por dia, de ida e regresso. E a carreira nº 136-Mãe de Deus tenha apenas 3 viagens de ida e 2 de regresso".

"Neste momento, justifica-se que se garanta um reforço de autocarros e viagens, porque muitos são os autocarros que já começam a efectuar viagens com um número significativo de pessoas, não garantindo que seja respeitado o necessário distanciamento entre passageiros", acrescentou.

Na sua óptica, "é urgente que a Câmara Municipal de Santa Cruz e o Governo Regional possam intervir junto da Empresa de Automóveis do Caniço, no sentido do reforço do número das carreiras, na periodicidade e em número suficiente, permitindo a quem se desloca diariamente em transportes públicos e a quem trabalha na empresa que possa viajar em segurança e respeitar aquelas que são as medidas em vigor, devido à covid-19", sustentou.

Para a CDU, é uma responsabilidade de todos garantir o distanciamento físico, mas muitas das medidas só poderão ser implementadas se existirem os meios para tal, e, neste caso, só com o reforço das carreiras os utentes e trabalhadores dos transportes públicos poderão cumprir o que lhes é exigido.