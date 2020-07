Madeira dividida entre o sol e a chuva

Apesar de a Madeira estar sob aviso amarelo para as altas temperaturas até às 17 horas de segunda-feira, este sábado, 11 de Julho, será marcado por uma ‘disputa’ entre o sol e a chuva.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia será marcado por períodos de céu muito nublado na costa Norte, onde haverá forte possibilidade de precipitação fraca durante a manhã.

Diferente cenário é esperado na costa Sul, onde as previsões apontam para céu limpo.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 60 km/h.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC