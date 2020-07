'43.699 trabalhadores em layoff'. A notícia faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 11 de Julho. Trata-se do número mais elevado de sempre registado na Região e abrange 3.275 empresas. A reportagem, que pode ler na página 8, explica ainda que as baixas por isolamento profiláctico também continuam a crescer

É ainda destaque nesta edição a aposta da Secretaria Regional do Turismo numa acção de promoção do Destino Madeira como o mais seguro para férias. Eduardo Jesus posiciona a Região na Europa e destaca “controlo pandémico” numa acção de promoção a um grupo de agentes de viagens.

Saiba também que a British Airways regressa a 18 de Julho.

Noutra matéria, o consumo de electricidade aumentou 13%. O valor registado no período de confinamento explica aumento nas facturas da EEM.

A capa do DIÁRIO completa-se com mais dois temas: ‘Municípios lideraram contratação pública de Junho’ e ‘PS pede saída de Prada do Governo’. Os Socialistas acusam a secretária de má gestão e de bloquear investimentos.

