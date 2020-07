CMF já recebeu mais de 1400 candidaturas para o apoio aos manuais escolares

A Câmara Municipal do Funchal, desde que abriu as candidaturas ao programa de Atribuição de Manuais Escolares para o 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, já recebeu 1490 candidaturas ao apoio que têm por objectivo a gratuitidade do ensino no concelho.

1228 dessas candidaturas correspondem ao 1º ciclo, 79 ao 2º ciclo e 183 para o 3º ciclo. No ano lectivo transacto, o apoio de atribuição de manuais escolares no ensino básico ascendeu a um investimento municipal de 343 mil euros abrangendo 5692 alunos.

As candidaturas decorrem até 24 de Julho para alunos do 5º ao 9º ano e até 9 de Outubro para o 1º ciclo e devem ser submetidas na plataforma funchalapoia.cm-funchal.pt.