Dê um 'mergulho' no verde da Laurissilva

Muitas podiam ser as sugestões para um verdadeiro 'mergulho' na floresta Laurissilva, considerada por alguns uma 'floresta relíquia', mas estamos certos de que uma ida à Lagoa do Vento, passando pelo emblemático Rabaçal, vai ser uma experiência inesquecível. E depois desta descoberta, há tantas outras que não vai querer perder.

Num destes dias quentes de Julho, planeie uma ida ao Rabaçal. Saia de casa bem cedo, tome a direcção do Paul da Serra. Não se esqueça de uma roupa e calçado confortáveis, prepare uma deliciosa merenda, meta na bolsa o protector solar e o fato de banho e deixe que a natureza o surpreenda.

A sugestão de hoje junta um passeio a pé a um mergulho. Depois só tem de somar a esta mistura fantástica uma paisagem arrebatadora, o colorido das flores e o chilrear dos pássaros, motivos mais do que suficientes para qualquer esforço suplementar ser compensado com um revigorante lanche na Casa de Abrigo do Rabaçal, que, entretanto, reabre este fim-de-semana.

Tem pelo menos duas formas de chegar à Lagoa do Vento, uma bacia pluvial formada pelas águas que se precipitam do alto da escarpa provenientes da Ribeira Lajeado, e que precede à muito conhecida aguagem do Risco. Siga, por exemplo, as indicações do PR 6.3, um dos trilhos recomendados pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Toda a zona envolvente é deveras surpreendente, sobretudo para aqueles que não estão habituados a caminhar pela floresta. A azáfama dos tentilhões, mal presentem um ser humano, contrasta com a tranquilidade que cada recanto proporciona. Não tenha pressas e desfrute de cada momento. Deixe-se encantar pela variedade de espécies da nossa flora, muitas delas únicas no Mundo.

Estamos certos de que vai encontrar motivos de sobra para passar um dia muito agradável. E afinal de contas, faz cada vez mais sentido aproveitar todo o potencial que a Madeira tem para si!