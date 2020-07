Cristianinho e Dolores em passeio de barco

Desta feita, o rapaz de 10 anos de idade acabados de celebrar (17 de Junho), juntamente com outras crianças, além da avó Dolores Aveiro e da tia Elma Aveiro, aproveitaram para um passeio de barco semi-rígido pela costa sul da Madeira.

Além das fotos que ambas têm partilhado nas redes sociais destas férias do miúdo, desta feita sem confinamento, há um vídeo que circula no Youtube que dá conta da diversão que foi esta viagem de mar que levou o grupo até ao que parece o Calhau da Lapa, um dos paraísos muito procurados por madeirenses e turistas, mas de difícil acesso - normalmente feito por mar -, mas cujo resultado nas expectativas dos visitantes é quase sempre superada pelas águas cristalinas.

Tanto o vídeo como a foto tiveram forte impacto nos seguidores da irmã de CR7, com mais de 30 mil e mais de 20 mil 'gostos', respectivamente. Além das palavras de aprovação, não faltaram, contudo, as de desaprovação pelo facto de ninguém a bordo estar a usar colete, nomeadamente as crianças.

A verdade é que terá sido uma manhã ou tarde muito bem passados e sem incidentes, com mergulhos à água e diversão como se deseja.

Tanto é que há um outro vídeo partilhado por o que parece ser um fã de Cristiano Ronaldo, dos muitos que se dedicam a espalhar pelas redes sociais tudo o que diga respeito a si e à família, onde além do vídeo do passeio de barco e dos mergulhos, da foto de Cristianinho, da avó e da tia abraçados, um outro momento das férias com o rapaz está a dar os primeiros 'passos' no stand up paddle nas águas mais calmas da praia da Calheta.