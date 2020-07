Universidade da Madeira renova contrato com advogado Guilherme Silva

A Universidade da Madeira (UMa) publicou, na passada terça-feira, a renovação do contrato com o advogado Guilherme Silva, pagando-lhe 3.355 euros por mês (IVA incluído) pela prestação de "serviços jurídicos". O contrato tem a vigência de um ano mas é renovável por mais um, pelo que pode representar um gasto para a instituição de cerca de 80.520 euros.

Desde há cinco anos que a equipa do reitor José Carmo faz questão de contar com os serviços jurídicos do advogado madeirense.

Desde Março de 2014 que Guilherme Silva já está aposentado, como deputado da Assembleia da República.