Condutor embateu em carro estacionado e fugiu

É mais um acidente com fuga, desta vez na Ponta do Sol. Um condutor embateu num carro que se encontrava estacionado no túnel junto ao cais e colocou-se em fuga sem assumir responsabilidades.

A dona da viatura, um Toyota branco, diz que o carro sofreu danos no pára-choques e pede a quem tenha presenciado a situação para entrar em contacto consigo através das redes sociais.

A lesada vai apresentar queixa na Polícia de Segurança Pública, pois defende que estas situações devem ser denunciadas para evitar episódios semelhantes.