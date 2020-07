Camião desgovernado embate num carro e numa casa em Machico

Um camião de recolha de lixo desceu desgovernado pela Rua Nova da Graça, esta manhã, em Machico, e embateu num automóvel que estava a circular, enfaixando-se depois numa residência.

O ligeiro acabou por colidir com outro carro que estava estacionado naquela zona, causando danos materiais elevados nas viaturas.

Deste acidente resultou um ferido aparentemente ligeiro, um homem de 75 anos que seguia no automóvel que foi colhido pelo camião.

O sinistrado queixava-se de dores no peito e foi assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico que se deslocou a esta rua com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi depois encaminhada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

O acidente gerou grande aparato no local, tendo a Polícia de Segurança Pública tomado conta da ocorrência.