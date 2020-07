Choque entre moto e carro envia rapariga para as urgências

Uma jovem de 26 anos ficou ferida esta manhã na sequência de um choque entre o motociclo onde seguia e uma viatura ligeira. O acidente deu-se na Rua Conde Carvalhal, no entroncamento do Chão da Loba, no Funchal.

Além das escoriações, a rapariga queixava-se de dores lombares, tendo sido encaminhada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.