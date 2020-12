PSD diz que "a população do Funchal merece mais apoio"

O deputado municipal do PSD na Câmara Municipal do Funchal, João Paulo Marques, teceu duras críticas ao executivo liderado por Miguel Silva Gouveia e afirmou que a população da capital madeirense "merece mais apoio".

"Não é compreensível nem aceitável que a Câmara Municipal do Funchal continue a ignorar soluções que são fundamentais para as famílias e as empresas do concelho e que, sendo aprovadas em sede de Assembleia Municipal, acabam desrespeitadas no seu cumprimento", aferiu João Paulo Marques que lamenta a "falta de compromisso" e o "ataque sem precedentes" que Miguel Silva Gouveia "mais uma vez reiterou" esta manhã "para com um órgão democraticamente eleito que afinal aprova medidas que o executivo não cumpre".

João Paulo Marques insistiu ainda que a população do Funchal "merece mais apoio, especialmente nesta fase difícil", e reforçou a estranheza social-democrata quando, hoje, assistiu, mais uma vez, "ao dar o dito por não dito", com o executivo camarário a afirmar-se indisponível para aplicar tanto a isenção do imposto da derrama sobre as empresas em 2021, como o aumento do reembolso do IRS às famílias do Funchal, propostas essas apresentadas pelo PSD e aprovadas na última Assembleia Municipal.

Temos um Executivo que se revela e assume indisponível para aplicar tanto a isenção da derrama quanto o aumento da devolução do IRS aos Funchalenses, apesar da Assembleia Municipal ter aprovado essas duas medidas e isto, mais do que um ataque sem precedentes à Assembleia Municipal e à democracia, é mesmo uma total falta de respeito pela população que aqui vive. João Paulo Marques, deputado municipal do PSD

O social-democrata remata ao afirmar que os funchalenses precisam, em 2021, "de um alívio fiscal e que era tempo da Câmara dar a mão e ser solidariamente responsável com os seus munícipes".