Céu pouco nublado na Madeira esta segunda-feira

De acordo com a previsão do IPMA para esta segunda-feira, dia 23 Novembro, o céu irá apresentar-se geralmente pouco nublado, mas com períodos de maior nebulosidade durante a manhã. O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) e a predominar do quadrante leste.

REGIÃO DO FUNCHAL: Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade durante a manhã. Vento fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR: Costa Norte: Ondas de norte 1 a 1,5 metros, passando a ondas noroeste no final da tarde. Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 21/22ºC.