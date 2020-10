Madeira entre os distritos com maiores 'quebras' no consumo

A facturação dos negócios caiu 20% até Setembro, em termos homólogos, mas apresenta uma retoma gradual induzida pelo turismo interno e regresso às aulas e trabalho, apresentando quebras de 9% naquele mês, divulgou hoje a Reduniq.

Os dados constam do mais recente relatório Reduniq Insights, que demonstram "uma gradual retoma da facturação e do número de transacções" dos negócios portugueses registadas na rede de cartões Reduniq, da Unicre, "apesar da facturação total acumulada até ao último mês ser de menos 20% face ao mesmo intervalo de 2019".

Já no mês de Setembro, os negócios faturaram menos 9% que em período homólogo.

"A retoma de facturação justifica-se sobretudo pelo impulso do turismo interno e pela chegada da 'rentrée', caracterizada pelo aumento dos fluxos de mobilidade - quer pelo regresso às aulas ou pelo regresso ao trabalho", refere a Reduniq.

No que diz respeito ao número de transacções, assistiu-se também a uma retoma gradual dos normais valores, com uma variação homóloga negativa de 0,42%, no período compreendido entre 06 e 19 de Setembro.

O relatório mostra ainda que os portugueses estão a gastar menos em cada compra, com o valor médio por transação a fixar-se nos 33,50 euros, apesar de estarem a consumir mais vezes.

Quando comparados os níveis de facturação de cartões nacionais e estrangeiros, os dados do relatório mostram que, entre Agosto e Setembro, o consumo dos portugueses excedeu a facturação registada no mesmo período de 2019, enquanto que a facturação estrangeira obteve quebras na ordem dos 50%.

Os distritos mais dependentes do turismo, como Lisboa, Faro, Porto e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira são os mais afectados, apresentando quebras entre 14% e 24%, em Setembro.

Por sua vez, os setores das farmácias, retalho alimentar tradicional e electrodomésticos e tecnologia representam uma excepção, registando aumentos de facturação de 45%, 31% e 7%, respectivamente, desde Janeiro.

Pelo contrário, os negócios de hotelaria, moda, e perfumarias registaram quebras de 64%, 37% e 35%, respectivamente, no mesmo período.

O director da Reduniq, Tiago Oom, alerta, no entanto, que embora o cenário seja positivo, os números não podem ser "assumidos como indicadores seguros de que esta tendência de recuperação irá prevalecer".

O responsável sublinha que o agravar da crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19 pode voltar a "condicionar os comportamentos de consumo dos portugueses", tal como os "impactos de uma crise económica anunciada".

As medidas para combater a pandemia paralisaram sectores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo Monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.

Para Portugal, a Comissão Europeia prevê que a economia recue 9,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, uma contração acima da anterior projecção de 6,8% e da estimada pelo Governo português, de 6,9%.

O Governo prevê que a economia cresça 4,3% em 2021, enquanto Bruxelas antecipa um crescimento mais optimista, de 6%, acima do que previa na primavera (5,8%)

A taxa de desemprego deverá subir para 9,6% este ano, e recuar para 8,7% em 2021.

Em consequência da forte recessão, o défice orçamental deverá chegar aos 7% do PIB em 2020, e a dívida pública aos 134,4%.

Os efeitos da pandemia já se refletiram na economia portuguesa no segundo trimestre, com o PIB a cair 16,5% face ao mesmo período de 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).