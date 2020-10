Pandemia já provocou 1,114 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.114.836 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Presse.

Mais de 40.064.580 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.

Até hoje, pelo menos 27.549.400 pessoas foram consideradas curadas de covid-19, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

No domingo, registaram-se 4.198 mortes e 323.553 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram a Índia (579), os Estados Unidos (509) e o Irão (337).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 219.676 mortes e 8.155.592 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins, que contabiliza ainda mais de três milhões (3.234.138) de casos declarados curados.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 153.905 mortes e 5.235.344 casos, Índia com 114.610 mortes (7.550.273 casos), México com 86.167 mortes (851.227 casos) e Reino Unido Unidos com 43.646 mortes (722.409 casos).

O Peru é por seu lado o país com o maior número de mortos em relação à população, com 102 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (90) e da Bolívia (73) e Brasil (72).

A China continental (sem Macau e Hong Kong) registou oficialmente um total de 85.685 casos (13 de domingo para hoje), dos quais 4.634 foram mortais e 80.786 declarados curados.

Por regiões do mundo, a América Latina e o Caribe totalizaram 380.467 mortes em 10.506.757 casos, Europa 250.756 mortes (7.464.354 casos), Estados Unidos e Canadá 229.436 mortes (8.353.716 casos), Ásia 160.045 mortes (9.743.257 casos), Médio Oriente 53.386 mortes (2.316.043 casos), África 39.740 mortes (1.647.157 casos), Oceânia 1.006 mortes (33.297 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.