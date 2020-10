Cerca de 11 milhões de 240 milhões de eleitores já votaram nos EUA

Cerca de 11,3 milhões de norte-americanos já votaram antecipadamente em 38 dos 50 Estados, quando faltam 20 dias para as eleições presidenciais, segundo um estudo do projeto Eleições EUA.

De acordo com este projeto, dirigido por Michael McDonald, professor da Universidade da Florida, este ano haverá quase 240 milhões de pessoas qualificadas para votar, mas nem todas estão inscritas e muitas costumam nunca participar nas eleições.

Nas eleições presidenciais de 2016, houve 138,8 milhões de votos, ou seja aproximadamente 60% do universo de eleitores qualificados.

Num país onde os eleitores podem registar-se partidariamente, o número de cidadãos registados como democratas supera o número de republicanos, mas o projeto Eleições EUA alerta que a vantagem democrata não significa que o candidato Joe Biden tenha vencido as eleições contra o republicano Donald Trump, que procura a reeleição para um segundo mandato.

Por causa da pandemia de covid-19, e para respeitar o distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, o sistema eleitoral norte-americano está a promover o voto antecipado, por correio e presencialmente, que pode ser realizado em 38 dos 50 Estados, em prazos diferenciados, que começam em alguns casos 40 dias antes e terminam em alguns casos na véspera do ato eleitoral.

De acordo com um estudo do projeto Eleições EUA, 11,3 milhões de eleitores já votaram antecipadamente e os analistas desta iniciativa dizem que a maioria dos votos por correspondência deve ter sido democrata, com os eleitores republicanos a declararem que preferem votar presencialmente.

O candidato republicano, Donald Trump, tem avisado os seus apoiantes para os riscos do voto antecipado e por correspondência, ameaçando mesmo poder vir a contestar os resultados finais da eleição, por suspeita de fraude.

O projeto Eleições EUA analisou as cédulas de votos antecipados em nove Estados, tendo verificado que, dos 22,4 milhões de eleitores registados como democratas que se inscreveram para votar, 2,8 milhões já depositaram o seu voto (12,6%).

Nesses mesmos nove Estados, 13,1 milhões de republicanos pediram boletins de voto antecipado e 1,9 milhões já votaram.

"Nas próximas semanas, pode haver uma mudança na dinâmica da votação antecipada", disse Michael McDonald, explicando que vários Estados abrem esta semana o voto antecipado presencial.

"Mesmo que a votação antecipada presencial seja mais procurada pelos eleitores republicanos, é também natural que haja muitos democratas que usem este sistema", explica McDonald, referindo-se ao efeito da pandemia, que levará muitos eleitores a evitar as filas de espera no dia 03 de novembro.

A data oficial da eleição presidencial norte-americana de 2020 é 03 de novembro e a maioria das sondagens, atualmente, dá uma confortável vantagem ao candidato democrata, Joe Biden.