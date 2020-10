EUA lançaram ataques contra as forças talibãs no sul do país

As forças militares dos EUA disseram hoje que realizaram vários ataques contra os talibãs no sul do Afeganistão, perante a escalada de conflito, apesar das negociações de paz entre os rebeldes e o Governo de Cabul.

Os talibãs lançaram no domingo o primeiro ataque contra uma capital de província do Afeganistão desde o acordo com os EUA, há sete meses, e quando decorrem negociações de paz com o Governo.

As autoridades afegãs informaram que uma série de ataques começou no domingo, perto de Lashkargah, capital da província de Helmand, no sudoeste do país, e em vários distritos vizinhos, provocando um número de vítimas ainda desconhecido.

Para proteger as posições afegãs dos ataques talibãs, as forças militares dos EUA realizaram hoje uma série de ataques direcionados, em Helmand, no sul do país, disse o coronel Sonny Leggett, porta-voz da coligação internacional no Afeganistão, na sua conta da rede social Twitter.

Os Estados Unidos e os talibãs assinaram um acordo, em fevereiro, no qual Washington se compromete a retirar as tropas estrangeiras do Afeganistão, até 2021, em troca de garantias do fim de ataques por parte dos rebeldes.

Na passada semana, o Presidente dos EUA, Donald Trump, tinha dito que esperava que todos os soldados norte-americanos no Afeganistão regressassem a casa "até ao Natal" deste ano.

Os talibãs "devem cessar imediatamente as suas ações na província de Helmand e reduzir a violência em todo o país", disse hoje o general Scott Miller, que comanda as forças norte-americanas no Afeganistão.

"Isso não está de acordo com o acordo entre os Estados Unidos e os talibãs e mina as negociações de paz em curso", lamentou Miller, num comunicado, referindo-se à procura de um acordo entre os rebeldes e o Governo afegão.

As negociações entre Cabul e os talibãs decorrem desde 12 de setembro, mas, até agora, as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre as regras e regulamentos necessários para entrar na fase inicial de um acordo.