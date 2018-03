Da Habilidade Política

1. Disco: acabadinho de sair, acabadinho de ouvir. O grande Jack White lançou esta semana “Boarding House Reach”. Um disco selvagem, misterioso, onde Jack corta em definitivo com o que ainda o prendia aos White Stripes. Vou ouvir muito isto. Ontem, hoje e pelo resto dos amanhãs do ano. Em “Boarding House Reach” é possível encontrar de tudo: gospel, funk, jazz, hip-hop, minimal, etc., um verdadeiro templo musical. Estamos no final de Março, mas este é já um dos discos do ano.

2. Livro: Fernando Assis Pacheco escreveu “Trabalhos e Paixões de Benito Prada”, vai para 25 anos. Um livro fantástico pleno de humor e ternura.

3. Filme: “Chico & Rita”, um filme de cinema de animação com assinatura de Fernando Trueba e realização de Tono Errando e Javier Mariscal. Tem tudo a ver com música, a música cubana e o jazz. Thelonious Monk, Charlie Parker, Cole Porter, Dizzy Gillespie, Woody Herman, Tito Puente, Chano Pozo, e tantos outros, podem ser vistos neste fantástico filme. E depois temos aquele amargo/doce que só a noite sabe ter. Tinha isto para ver perdido num disco externo e não me perdoo de não o ter visto há mais tempo.

Ah...e uma extraordinária banda sonora de Bebo Váldez.

4. Tive a distinta oportunidade de ouvir uma transcrição da peça que Pedro Macedo Camacho escreveu para a comemoração dos 130 anos da Tuna Universitária de Coimbra. Simplesmente genial.

5. José Silvano é o senhor que se segue na secretaria-geral do PSD. Foi ele que coordenou o negócio secreto dos partidos na Assembleia da República sobre o financiamento dos mesmos.

E para mim está tudo dito!!!!!!!

6. Miguel Albuquerque afirmou na ALRM que Guterres não perdoou dívida nenhuma à Madeira. Que o que fez foi um acerto de contas.

Por acaso, não há por aí alguém que queira fazer um acerto de contas comigo, pois não?

7. Pedro Calado foi um inábil político. Já devia saber, pelos anos há que por aqui anda, que para a maior parte das pessoas tem que se explicar tudo muito bem explicado.

Isto hoje em dia, quando se fala politicamente, o dito quase que tem que ser acompanhado com livro de instruções.

A tendência, principalmente da dita esquerda, é a de compartimentar o trabalho como num pacote. Há uma enorme dificuldade em entender o trabalho como um bem. Que, como tal, é negociável.

Hoje, tirando os funcionários públicos que também deviam negociar o seu trabalho como “commodity” que é, muito poucos são os que entram às 9 e saem às 17.

O que Pedro Calado quis dizer não foi o que lhe querem pôr na intenção.

Os tempos mudaram e, com isso, a equação do trabalho. Seja em termos das relações, seja em termos do modo como se organiza. Teima, a maioria da dita esquerda e os sindicatos por ela acobertados, em não entender isto.

Quem ataca o vice-presidente pela sua falta de habilidade política fá-lo ou por falta de inteligência ou por pura politiquice ou por ter uma perspectiva conservadora de tudo isto.

Trabalhei mais de 30 anos em turnos de 12 horas alternadamente de dia e de noite. Fui disso devidamente compensado, financeiramente e com as respectivas folgas. Ainda por aqui ando, com a certeza de que ainda me vão ter que aturar por muitos anos.

8. O ponto anterior foi por mim abordado no meu Facebook. Há muitas coisas que por lá abordo que aproveito para desenvolver por aqui. Disse-o logo na primeira crónica e esta leva como mote “Rede Social” precisamente por isso. Foi interessante ver as reacções, sempre do mesmo lado, ao dito de Pedro Calado.

É que ser de esquerda é coisa que dá trabalho. Não é para qualquer um. Se uma pessoa como eu, que cada vez mais acho que o combate já não tem a ver com a dicotomia esquerda/direita mas sim com o ser conservador ou progressista, não tem problemas em cascar em cima de quem for, desde que “se comportem mal” ou que defendam coisas abstrusas e tontas, um gajo de esquerda, se algum membro da colectividade pisa na trampa, trata logo de arranjar e contar uma história que tudo vai justificar. Se for preciso, e de escovilhão na mão, lá vai rapar a porcaria da sola do sapato, porque a esquerda é impoluta.

Se alguém de direita disser o que for, a esquerda tem logo teorias que vão muito para além do que foi dito. A esquerda tem sempre o direito de ir rebuscar intenções ao que seja dito, por quem não faça parte da tribo, de modo a disso fazer um caso.

Passa-se o mesmo com os governos. Se era o governo da Traquitana de Passos/Portas caía “o Carmo e a Trindade” em relação a algumas medidas que agora, em tempos de Geringonça, são aceitáveis.

Para mim é igual. O que não prestava na Traquitana e que me fartei de criticar, também não presta na Geringonça. simples... e coerente!

9. Um dia estava o Feiticeiro do Norte no arraial do Monte. Desafiado para um despique não se fez rogado e debitou:

Eu sou mais alto que Deus

Mais alto que Deus eu sou

Com estas duas primeiras estrofes o ambiente ficou tenso havendo mesmo quem para ele avançasse agressivamente. Aí o Feiticeiro do Norte arrematou:

Sou mais alto nos pecados

Porque Deus nunca pecou!

E com isto correu o vinho seco e o poeta do povo foi levado em ombros.

É que nem tudo o que parece é!

10. No passado dia 23, tive o prazer de participar nas Jornadas do Teatro, no Baltazar dias. Saí de lá com uma certeza: o Teatro da Madeira está de boa saúde, pujante e recomenda-se!!!

11. Nos EUA milhões convocados por jovens desfilaram a exigir um efectivo e eficaz controle de armas. São estes jovens, agora com 16 e 17 anos, que dentro de dois irão ser factor decisivo nas presidenciais. Que entendam isto os lobbys e os políticos por eles influenciados. Está mais do que provado que o uso indiscriminado de armas não é sinónimo de mais segurança. Bem pelo contrário.

12. Na homilia do passado domingo disse o Papa Francisco: “A tentação de silenciar os jovens sempre existiu. (...) Muitas maneiras de os anestesiar, de os sossegar, de não perguntar nada, de não questionar nada. (...) Cabe-vos a vocês não ficarem quietos. Mesmo que os outros fiquem quietos, se nós, as pessoas mais velhas e os líderes, alguns corruptos, ficarmos quietos, se o mundo inteiro ficar quieto e perder a alegria, eu pergunto-vos: Vocês vão gritar?”

13. Ah, e BALAMENTO!!!!

Ganhei, mandem-me as amêndoas, ao meu cuidado, para este Diário. Boa Páscoa.