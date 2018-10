Votação para presidência do Brasil encerrada em 33 países e territórios

A votação para a segunda volta das presidenciais brasileiras que hoje escolhem o líder do Brasil para os próximos quatro anos já foi encerrada em 33 países e territórios devido aos diferentes fusos horários, informou uma fonte oficial.

Segundo os dados actualizados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que centraliza a organização do escrutínio, o primeiro grupo de 16 países e territórios que encerraram a votação incluía a Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Filipinas, Malásia, Timor-Leste, Indonésia, Vietname, Tailândia, Índia e o Nepal.

Nas últimas horas, as urnas também já encerraram em Omã, Emirados Árabes Unidos, Israel, Arábia Saudita, Palestina, Chipre, Quénia, Rússia, Koweit, Ucrânia, Turquia, Finlândia, Qatar, Tanzânia, Líbano, Grécia e Jordânia.

Com mais de 60 mil eleitores, o Japão é o segundo maior colégio brasileiro no estrangeiro, ficando só atrás dos Estados Unidos, com 160 mil eleitores inscritos.

Em Portugal, estão registados cerca de 40 mil eleitores brasileiros. As assembleias de voto em Portugal encerram às 17 horas locais.

Os ‘media’ brasileiros relataram filas para votar em várias secções eleitorais na Europa, como foi o caso de Paris e Londres.

Cerca 500 mil pessoas estão aptas para participar na votação no estrangeiro, em 171 cidades em 99 países.

Estes eleitores só podem votar para o Presidente.

Na primeira volta, realizada no passado dia 7 de Outubro, votaram 297,1 mil eleitores, 59,4% dos eleitores aptos no estrangeiro.

Na altura, e dentro do universo dos eleitores brasileiros residentes no estrangeiro, o candidato do Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, obteve a maioria dos votos, 58,79%, enquanto Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), conseguiu 10,10% dos votos.

Hoje, em termos globais, cerca de 147,3 milhões de eleitores são chamados às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileira, numa disputa entre a extrema-direita, com Jair Bolsonaro, e a esquerda, com Fernando Haddad.

A par da corrida presidencial, os milhares de eleitores brasileiros vão também escolher hoje 14 governadores.

Segundo os primeiros resultados conhecidos das comunidades brasileiras no estrangeiro, Jair Bolsonaro venceu em Timor-Leste e nas principais cidades da Austrália, Sydney e Melbourne.

Fotos distribuídas nas redes sociais de documentos afixados em locais de votação confirmam igualmente uma vitória de Bolsonaro no Japão e na Nova Zelândia.