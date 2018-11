Sondagens dão vitória a cinco luso-americanos em cargos federais e estatais nos EUA

Cinco candidatos lusoamericanos estão bem posicionados para fazerem história nas eleições intercalares desta terça-feira nos Estados Unidos, com previsão de vitória em quatro corridas ao Congresso norte-americano e uma à procuradoria-geral do Estado de Rhode Island.

A confirmarem-se os números das sondagens e do modelo de previsão da plataforma agregadora FiveThirtyEight, os três congressistas lusodescendentes da Califórnia, Jim Costa, Devin Nunes e David Valadão, vão conseguir a reeleição nas eleições intercalares.

A eles deverá juntar-se Lori Loureiro Trahan, no Massachusetts, que será a primeira mulher lusodescendente eleita para o Congresso norte-americano.

A perspetiva desta eleição histórica no 3º distrito do estado do Massachusetts está praticamente assegurada, de acordo com o modelo FiveThirtyEight: a democrata lusoamericana Lori Loureiro Trahan tem 99,9% de hipóteses de vencer a eleição para a Câmara dos Representantes, numa corrida onde enfrenta o republicano Rick Green e o independente Michael P. Mullen.

O resultado inverso é esperado para Manuel “Manny” Santos, o único candidato ao Congresso nascido em Portugal, que corre por um lugar na Câmara dos Representantes pelo estado do Connecticut, mas sem grande possibilidade de vencer.

Ao nível estadual, o lusoamericano democrata Peter Neronha é candidato a procurador-geral de Rhode Island e tem boas hipóteses de o conseguir, visto que este estado é o sétimo mais “azul” (tendência democrata) do país. É um cargo de relevo, disse à Lusa a diretora do Portuguese-American Leadership Council of the United States (PALCUS), Marie Fraley, notando que a posição “está no topo do braço executivo do estado”.

Na corrida à reeleição na Califórnia, os números mais expressivos são favoráveis ao democrata lusoamericano Jim Costa, que segundo o FiveThirtyEight tem 98,2% de hipóteses de vencer no 16º distrito, que inclui porções dos condados de Fresno, Madera e Merced. A sondagem SurveyUSA dá-lhe 51% dos votos contra a republicana Elizabeth Heng. Ele é também o lusodescendente que está há mais tempo na política, com uma carreira iniciada há 40 anos.

Apesar da controvérsia em que esteve envolvido em 2017, como chefe do Comité de Inteligência da Câmara de Representantes, o republicano Devin Nunes tem uma probabilidade de 95,8% de vencer no 22º distrito da Califórnia, de acordo com a previsão do modelo FiveThirtyEight.

A sondagem SurveyUSA atribui-lhe 55% das intenções de voto contra o democrata Andrew Janz, numa região (Tulare/Fresno) solidamente vermelha (tendência republicana).

O mesmo perfil partidário dá ao republicano David Valadão 79,6% de hipóteses de vencer a reeleição no 21º distrito da Califórnia (Fresno/Kern/Kings/Tulare), de acordo com o FiveThirtyEight. A sondagem da Action News atribui-lhe 50% das intenções de voto contra 39% do democrata TJ Cox.

As características muito partidárias destas eleições intercalares ajudam a explicar porque é que Manny Santos só tem 2,8% de hipótese de vitória no 5º distrito do Connecticut, que nunca elegeu um republicano para a Câmara dos Representantes. O lusoamericano deverá receber 42,6% dos votos, segundo o FiveThirtyEight, o que dará a vitória à democrata Jahana Hayes. Se vencesse, Manny Santos seria o primeiro congressista norte-americano nascido em Portugal.