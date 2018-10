Restos mortais dos passageiros do voo indonésio encontrados no mar

Os serviços de resgate da Indonésia encontraram os primeiros cadáveres entre os destroços do avião da Lion Air que se despenhou hoje no mar, 13 minutos após descolar com 189 pessoas a bordo.

De acordo com o chefe das operações de resgate, Agus Hariono, os restos mortais foram encontrados a oito quilómetros a Este da península de Tanjung Karawang, local onde o avião desapareceu dos radares do aeroporto de Jacarta.

O Boieng 737 Max 8 da companhia aérea de baixo custo indonésia fazia a ligação entre Jacarta e Sumatra.

O presidente da República da Indonésia, Joko Widodo, disse que pediu à Comissão Nacional de Segurança Aérea para investigar de imediato o acidente de aviação.