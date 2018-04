Príncipe Filipe, marido de Isabel II, hospitalizado para uma operação à anca

O marido da rainha Isabel II, o príncipe Filipe, com 96 anos, foi hospitalizado hoje em Londres para fazer uma operação à anca, marcada para quarta-feira, anunciou o Palácio de Buckingham.

O duque de Edimburgo deu entrada no hospital Rei Eduardo VII, para a planeada operação, adiantou a mesma fonte num comunicado.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, Filipe não esteve com a rainha na missa da Páscoa, realizada no passado domingo no Castelo de Windsor, devido ao desconforto que sentia pelo problema na anca.

O marido de Isabel II retirou-se da vida pública no verão passado, embora ocasionalmente acompanhe a soberana em determinados compromissos.

