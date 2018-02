Organização de falantes de português nos Estados Unidos homenageia António Guterres

A Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers (MAPS) vai homenagear o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com o prémio Pessoa do Ano 2018.

“Estamos muito entusiasmados por poder homenagear o secretário-geral Guterres pela sua exemplar carreira ao serviço do povo português e, agora, ao serviço de todas as nações,“ disse o diretor-executivo da MAPS, Paulo Pinto, numa nota enviada à agência Lusa.

A MAPS, com seis escritórios nas cidades de Boston, Lowell e Framingham, no estado norte-americano de Masssachusetts, presta uma variedade de serviços sociais e de saúde às comunidades de língua portuguesa do estado desde 1970, atendendo centenas de pessoas todos os meses.

Alguns dos homenageados em anos anteriores incluem o administrador financeiro e filantropo Lawrence K. Fish, o ex-conselheiro do presidente Barack Obama e atual diretor-executivo da Fundação Obama, David Simas, e o presidente da câmara de Boston, Thomas Menino.

“O prémio é a nossa forma de celebrar a brilhante carreira [de Guterres] na política e diplomacia, e a sua extraordinária dedicação aos princípios humanitários, um grande orgulho para as comunidades de língua portuguesa que a MAPS serve há quase meio século”, disse Paulo Pinto, justificando a escolha do antigo primeiro-ministro de Portugal.

A atribuição do prémio vai acontecer na gala de angariação de fundos da organização, que se realizará no próximo dia 28 de abril, em Cambridge.

“A presença do secretário-geral dependerá da sua disponibilidade. Caso não consiga estar presente, vai enviar uma mensagem vídeo e representante”, explicou a MAPS à Lusa.

Durante a gala, serão ainda homenageados o diretor da Escola Revere, Lourenço Garcia, com o prémio de Serviço Comunitário, a ex-diretora de Programas na MAPS Osvalda Rodrigues, com o Prémio Vida Dedicada ao Serviço Comunitário, o filantropo e proprietário do Income Tax Plus Fernando Castro, com o prémio Empresa de Destaque, e finalmente, a voluntária no Programa de HIV/ DST da MAPS Regina Rodrigues, com o prémio Voluntária de Destaque.

A gala anual da MAPS vai contar com a presença de mais de 400 líderes empresariais e da comunidade, representantes políticos e outros prestadores de serviços sociais e de saúde.